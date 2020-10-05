ГЕОФИЗИКА ПАДАЕТ. В процесс банкротства крупнейшей в ХМАО компании «Юганскнефтегазгеофизика» (ЮНГГФ), специализирующейся на геологоразведочных и геофизических работах в области нефтедобычи, включаются все новые кредиторы

Некогда мощная структура, выигрывавшая тендеры на исследования крупнейших месторождений региона, оказалась в плачевном финансовом положении. В случае если арбитраж примет решение о банкротстве предприятия, оборудование вынужденно распродадут, а о новых проектах придется забыть. Примечательно, что в неустойчивом положении оказался и ряд партнеров «Юганскнефтегазгеофизики», также получающих банкротные иски от контрагентов, что привносит в отраслевой кризис признаки системного. По мнению собеседников агентства, сложившаяся на рынке в настоящее время ситуация «оставляет нефтеюганской компании «мало надежд на спасение, поскольку именно геофизическим сектором в нынешних реалиях повсеместного сокращения добычи пожертвуют в первую очередь». А большей части персонала придется пополнить ряды армии безработных.

Данные на канале "ТЭК-ТВ", 4 октября