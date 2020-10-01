Специалисты службы по ремонту и сервису арматуры и судового оборудования ПАО «Аскольд» провели техническое обслуживание изделий номенклатуры ПАО «Аскольд» на ДЭПЛ "Нижний Новгород"

Все работы специалистами ПАО «Аскольд» произведены в установленные сроки с должным качеством, что подтверждается техническими актами выполненных работ, – отметил руководитель службы по ремонту и сервису арматуры и судового оборудования Александр Вздоров.

Для справки: Лодка заложена на Адмиралтейских верфях 30 октября 2014 года. Спущена на воду 18 марта 2016 года. Передана флоту 26 октября 2016 года. Длина «Варшавянки» составляет 73 метра, ширина – 10 метров, предельная глубина погружения – 300 метров. Скорость подводного хода – 20 узлов, автономность – 45 суток. Подлодка вооружена шестью торпедными аппаратами калибра 533 мм, минами и высокоточными крылатыми ракетами «Калибр».

Сайт ПАО Аскольд, 1 октября