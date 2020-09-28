«ОЗНА» в новом формате экспонировалась на выставке в Уфе

Компания «ОЗНА» приняла участие в 28 специализированной выставке «Газ. Нефть. Технологии-2020», которая прошла в Уфе с 15 по 18 сентября. Впервые был применен новый подход к экспонированию на мероприятии. Самый главный приоритет «ОЗНА» - это безопасность работников. С учетом высоких рисков заболевания коронавирусом, сотрудники компании рассказали о новинках в продуктовой линейке «ОЗНА» посредством конференции, которая в онлайн режиме транслировалась на стенде. Программа конференции и приглашение принять участие были заранее отправлены Заказчикам. Трехдневная деловая программа включала в себя 30 докладов на самые актуальные темы отрасли – цифровой паспорт и цифровая модель оборудования, усовершенствованный информационно-вычислительный комплекс, лучшие отраслевые практики коммерческого учета, мобильный сервис, уникальные решения в области водоподготовки и т.д. Кроме того, на стенде компании «ОЗНА» ежедневно работали по одному сотруднику отдела маркетинга и отвечали на все интересующие посетителей вопросы. Общий формат выставки был традиционный, но с введением повышенных мер безопасности. Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров в ходе официального обхода экспонентов интересовался новым положениям дел в компаниях. Генеральный директор «ОЗНА» Михаил Кравцов рассказал Радию Фаритовичу о том, что 2020 год, конечно, непростой для Компании, но «ОЗНА» сразу заняла активную позицию и оперативно вышла на новый рынок мобильных установок подготовки нефти, что помогло обеспечить загрузку производства.

Сайт ОЗНА, 18 сентября