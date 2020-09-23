Два производства арматуры DENDOR в Ленинградской области. В сентябре ЗАО «ЭНЕРГИЯ» приветствовало гостей из Хабаровского края

Делегация в лице Горбатенко Натальи Александровны – Инженера по новой технике и научно-технической информации; Стрельникова Андрея Юрьевича – Заместителя Начальника цеха водоотведения; Шумилина Кирилла Владимировича – Заместителя Начальника цеха ППР цеха водоснабжения, были проведены экскурсии по двум площадкам производства трубопроводной арматуры DENDOR. Руководство Водоканала в первую очередь заботится о качестве оборудования, используемого на своих сетях. Для нас важно было показать, что Российское производство имеет множество преимуществ в рамках контроля качества, благодаря которым оборудование DENDOR может без опасений применяться на стратегически важных объектах.

Для посещения первой производственной площадки, была организована поездка в г. Тихвин, где гости смогли ознакомиться со всеми этапами литейного производства. Специалисты компании провели экскурсию по всем цехам, рассказали о технологических процессах и различных аспектах собственного производства и процесса отливки корпусных деталей трубопроводной арматуры DENDOR. Знакомство со второй производственной площадкой, находящейся в Ломоносовском районе Ленинградской области, началось с конструкторского отдела. Затем гостей пригласили на участки мехобработки, сборки и гидроиспытаний, где продемонстрировали работу станков и оборудования, занятых в процессе производства. На каждом производственном этапе

представители Водоканала самостоятельно смогли увидеть работу сотрудников ОТК и оценить строгость проверки качества изделий DENDOR. Кроме того, гостям удалось пообщаться с руководством компании, начальником производства, инженерной и технической службами и получить ответы на все интересующие вопросы.

Сайт ЗАО Энергия, 16 сетября