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29 сентября по адресу: Москва, Тверская, 22, отель InterContinental, сенатор Юрий Важенин откроет десятую ежегодную конференцию «Модернизация производств для переработки нефти и газа» и пройдет награждение победителей в номинации «Трубопроводная арматура»

22 сентября, 2020 12

На встрече представители нефтегазовых компаний общаются, обсуждают реализацию проектов, обмениваются опытом. Рассматриваются тенденции в модернизации производств для переработки углеводородного сырья. Традиционно всем участникам раздавалась настенная карта "Российская нефтепереработка" В этом году участники получат две карты - "Российская нефтепереработка" и "Российская нефтегазохимия". По итогам опроса нефтегазовых компаний состоится награждение победителей в номинациях: реакторы, колонное оборудование, насосно-компрессорное оборудование, печное оборудование, центробежные насосы, емкостное оборудование, аппараты воздушного охлаждения, трубопроводная арматура, теплообменное оборудование, КИП и автоматика, электротехническая продукция, инжиниринговые компании, катализаторы, криогенные теплообменники, криогенное насосно-компрессорное оборудование, емкостное криогенное оборудование, криогенные трубопроводы, криогенная арматура, криогенные турбодетандерные установки.

Форматы участия:

- участие в конференции;

- участие в выставке;

- спонсорское участие;

- выступление;

- размещение рекламы на карте

Новости в ленте "Модернизация российского ТЭК" , 22 сентября


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