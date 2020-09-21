Расчеты на прочность.

В версии ПАССАТ 3.2 реализовано множество долгожданных функций – таких как расчет сложных сосудов, например, сдвоенных теплообменников с автоматическим расчетом нагрузок как на элементы сосудов, так и на опоры.
Стал возможен одновременный расчет для нескольких случаев нагружения с возможностью изменять давление, температуру, рабочую среду, её плотность.
Посетите вебинар, чтобы узнать обо всех новых возможностях ПО ПАССАТ 3.2!
Дата: 24 сентября 2020
Начало: 11:00 мск
Продолжительность: 1,5 часа
Спикер: Краснокутский Андрей Николаевич, к.т.н., руководитель отдела прочности ООО «НТП Трубопровод».
Участие в вебинаре бесплатное, требуется предварительная регистрация.
Компания ООО «НТП Трубопровод», 17 сентября