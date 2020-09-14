ЛУНДА СНИЖАЕТ ЦЕНЫ НА ВСЮ САНТЕХНИКУ ДО КОНЦА ГОДА.

До 31 декабря снижены цены на 40% на продукцию Oras. В этом году исполняется 40 лет с начала поставок продукции Oras на Российкий рынок. В честь этого юбилея мы предлагаем возможность приобрести бесконтактные смесители по самой выгодной цене! Снижение цен действует на следующую продукцию: ORAS Optima: 1714F, 1714FZ; Oras Cubista: 2814FZ, 2816FZ;

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До 30 ноября снижены цены на 10% на радиаторы Kermi серии Profil с нижнем подключениям FTV и боковым FKO 22 типа, высотой 300 и 500 мм. Радиаторы Kermi объединяют в себе выдающийся профильный дизайн и эффективную технологию therm-x2. Так любое помещение становится еще более уютным, а пониженный расход энергии сокращает расходы по счетам за отопление. Они подходят для любых источников тепла: жидкое печное топливо, газ, центральное отопление, солнечная энергия, тепловой насос.

Продление акции Oras «Финский ветер». Скидки до 30%.

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Рады сообщить о продлении акции Oras «Финский ветер» до 31 декабря 2020 года. Успейте приобрести качественные и современные смесители со скидкой до 30%. Скидки действуют на следующую продукцию: Смеситель для ванны и душа, Oras Safira 1040U; Смеситель для душа с верхним душем Rain Shower, Oras Optima 7193U; Смеситель для душа с верхним душем Rain Shower и ручным душем, Oras Optima 7192U; Смеситель для раковины, с неповоротным изливом, Oras IL BAGNO ALESSI Sense 8710F; Смеситель для раковины, с неповоротным изливом и ручным душем, Oras IL BAGNO ALESSI Sense 8712F; Смеситель для раковины, однорычажный, поворотный излив, Oras Safira 1015F NEW Смеситель для кухни, Oras La Cucina 8720F; Смеситель для раковины с гибкой подводкой, Oras Safira 1010F NEW; Смеситель для раковины, Oras Safira 1011F; Комплект со о встраиваемым смесителем и гигиеническим душем Bidetta, Oras Polara 1488; Душевой комплект с термостатическим смесителем, Oras Esteta 7590U-15; Душевой комплект Hydractiva, Oras 423; Душевой комплект Hydractiva Style, Oras 433; Смеситель для душа, Oras Safira 1063U; Душевой комплект с термостатическим смесителем, Oras Esteta 7591U-11; Душевой комплект с верхним душем rain shower, Oras Esteta 7590U-11; Душевой комплект с верхним душем rain shower, 6 V, Oras Esteta Wellfit.

Сайт ЛУНДА, 11 сентября