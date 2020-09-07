РЫНОК. Луганский завод по производству запорной и регулирующей трубопроводной арматуры «Маршал» поставил партию шаровых подземных кранов DN 32

Шаровые краны этой модификации используются в качестве запорного элемента и устанавливаются на трубопроводы с жидкими и газообразными рабочими средами в труднодоступных местах. За счет того, что удлинитель находится в герметичном корпусе, изделие разрешается размещать под землей. Благодаря этой особенности краны для подземной установки в подавляющем большинстве применяются в подземных нефте- и газопроводах, а также в системах горячего и холодного водоснабжения, подземного расположения. Новые изделия обладают следующими характеристиками:

· Исполнение – полнопроходное.

· Способ установки на трубопровод – под приварку.

· Неразборный корпус, детали которого соединены при помощи сварки.

· Уплотнение запирающего шара фторопластовыми седлами.

· Удлиненный шпиндель с защитой от выталкивания и уплотнением О-образными резиновыми кольцами.

· Управление – вручную, при помощи Т-образного ключа, вращением штока крана.

· Опционально возможно управление крана дистанционно, при помощи электропривода.

Сайт ЛЗТА «Маршал», 2 сентября 2020 года