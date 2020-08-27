Новый векторный синхронный позиционный электропривод: практика применения моделирования и кодогенерации (тезисы)

В необходимости и полезности моделирования убеждать уже никого не надо. Также во многих областях вошла в практику осуществляемая из среды моделирования автоматическая кодогенерация программ управления.

Однако, в области электроприводной техники среди специалистов продолжается полемика по поводу целесообразности автоматической кодогенерации программы управляющего контроллера. Аргументы критиков этого подхода сводятся в целом к двум тезисам, представленным ниже:

· не может глупая машина сгенерить из картинки оптимальный по объему и быстродействию СИ-текст программы - это можно сделать только ручками

· модель сложного электропривода со всеми защитами, интерфейсами и прочими наворотами превратится в нечитаемые каракули.

Ну что же, если доводить до абсурда, то сторонникам первого тезиса можно порекомендовать написать программу прямо в кодах или хотя бы на ассемблере. Именно в этом случае программа будет оптимальна. Важной особенностью SimInTech является возможность разделения модели электропривода на непрерывную и дискретную части. К непрерывной части модели относятся модели силового преобразователя, двигателя, элементов механики и нагрузки. Дискретная часть состоит из модели управляющего алгоритма, который в реальности обычно выполняется цифровым контроллером. Работа этого контроллера характеризуется дискретностью по времени и уровню. Непрерывная и дискретная части системы могут моделироваться с разным шагом и даже с разными способами счета, при этом осуществляется их синхронизация. Такой подход к построению модели позволяет максимально точно, с учетом дискретности

управления, моделировать поведение системы. Работа по проектированию электропривода началась с моделирования электропривода и настройки его модели. Система управления модели проектировалась по классической для векторного управления трехконтурной структуре. Внутренний контур тока строился во вращающейся синхронно с ротором системе координат dq. В контуре использовалась компенсация перекрестных связей и ограничение Uq в зависимости от значения Ud. Время цикла проекта контура тока было выбрано равным периоду ШИМ - 50мкс. Внешние контуры скорости и положения строились в едином проекте с длительностью цикла 1мс. Время интегрирования модели непрерывной части (двигателя и нагрузки) было выбрано исходя из длительности электромеханических процессов в двигателе, равным 0.25мкс.

Всероссийский инженерный портал, 26 августа (в сокращении)