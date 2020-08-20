Клуб поставщиков крепежа приглашает принять участие в дискуссии на расширенном Круглом столе 26 августа в онлайн формате

Клуб поставщиков крепежаорганизует расширенный Круглый стол, который пройдёт 26 августа на площадке ZOOM по теме «Должны ли поставщики давать выбор потребителю и возможность купить более дешёвый и менее качественный товар?» Только технически грамотный и требовательный покупатель знает, что крепёж одинаковых стандартов, предлагаемый разными фирмами, может отличаться. В этот раз вы увидите разные позиции крепёжных компаний о том, что нужно и не нужно предлагать покупателю и узнаете аргументы сторон за и против. На вопросы будут отвечать руководители Речицкого метизного завода и компаний КМП, Европартнер, Вюрт-Урал, Крепком, Альфа-АРС. Приглашаем участвовать в дискуссии. Участие в Круглом столе бесплатное. Начало 26 августа в 16.00.

Журнал «Крепеж...», 19 августа