Обновлен технический каталог трубопроводной арматуры ЛЗТА «Маршал»

С 17 августа доступен для скачивания обновленный технический каталог трубопроводной арматуры ЛЗТА "Маршал". В него включены новинки производства – цельносварные комбинированные, межфланцевые и изолирующие краны, краны с телескопическим удлинителем шпинделя, а также краны с уплотнением «металл по металлу» и краны с устройством защиты от несанкционированного доступа. Кроме того, в каталоге обновлены некоторые значения основных размеров и масс шаровых кранов и график DN/PN производимой продукции.

Размещенная в каталоге таблица подбора крепежа относится только к подбору шпилек для фланцевых соединений. Таблицу подбора болтов для фланцевых соединений Вы можете получить по запросу, позвонив по телефону +7 (495)221-21-29, направив нам запрос на электронную почту info@lztamarshal.ru, или скачать по ссылке: https://lztamarshal.ru/articles/tablitsa-podbora-boltov-dlya-flantsevykh-soedineniy/.

Письмо ЛЗТА МАРШАЛ ОТ 17 АВГУСТА