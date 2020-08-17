Новый конфигуратор приводов и редукторов VARsize – универсальный онлайн-инструмент для выбора и настройки необходимого потребителю оборудования

На сайте компании Varvel стал доступен новый онлайн-конфигуратор VARsize – программа выбора и конфигурации, с помощью которой пользователь может найти любую продукцию из ассортимента компании и затем настроить нужное изделие и загрузить для него 2D- и 3D-чертежи. В течение уже более чем десяти лет полный архив из более чем 20 000 чертежей доступен всем клиентам 24 часа в сутки и 365 дней в году.

Для того, чтобы выбрать и настроить редуктор практически за несколько секунд, необходимо выполнить следующие действия:

· выбор и настройка любого продукта на основе требований пользователя

· загрузка 3D-моделей и соответствующей документации

· подача запросов путем простого указания точного обозначения и/или кода продукта, генерируемого сервисом

Продукт может быть выбран с помощью кода, обозначения или же путем вставки данных приложения. После определения основных параметров изделия на первом этапе выбора пользователю предоставляется возможность подбора конфигурации комплектующих и доступных исполнений выбранного изделия. Эта система конфигурации является одной из сильных сторон VARsize: всего за несколько секунд можно сделать последовательный выбор среди различных комбинаций аксессуаров – даже для особо сложных продуктов, таких как редукторы, для которых доступны миллиарды комбинаций. Кроме того, в данном конфигураторе можно проверить такие параметры изделия, как:

· сервис-фактор

· радиальные и осевые нагрузки

· тепловая мощность

· пиковая нагрузка и т. д.

Если же проверка условий эксплуатации невозможна, Varsize предложит альтернативный вариант изделия. После завершения настройки пользователь может просмотреть 3D-модель сконфигурированного продукта и загрузить соответствующую документацию. Для того, чтобы визуализировать полученную модель и проверить ее соответствие запросам, составленным через генератор конфигурации, в режиме реального времени автоматически создается 3D-предварительный просмотр, который непосредственно отображается в Интернете. Также есть возможность скачать конфигурацию в пяти форматах CAD 3D и четырех форматах CAD 2D. Онлайн-конфигуратор доступен бесплатно на странице сайта компании. Дополнительная информация – на сайтах www.varvel.com и www.privod.ru.

По материалам PRIVOD NEWS, июль 2020