Компания АВВ пополнила свою линейку новым универсальным электроприводом серии ACS580 для широкого ряда применений. Это базовый функционал в компактном дизайне, который позволяет улучшить операционную деятельность

Простота в эксплуатации достигается за счет удобного интерфейса, многочисленных встроенных функций, а поддержка на центральном складе АВВ обеспечивает минимальные сроки поставки. Привод ACS480 используется для обеспечения энергоэффективности и высокой производительности процесса в различных отраслях легкой промышленности, таких как пищевая промышленность, водоснабжение и водоотведение, системы перемещения и другие. Данная серия идеально подойдет для управления насосами, вентиляторами, конвейерами, компрессорами и для многих других механизмов. Приводы серии ACS480 – это оптимальное решение для нагрузок с переменным моментом за счет встроенных функций и переконфигурируемых параметров, таких как ПИД-управление, макросы и таймеры. Встроенный ЭМС-фильтр категории С2 удовлетворяет последним требованиям европейских и международных стандартов, что позволяет использовать привод без установки дополнительных внешних фильтров. По умолчанию в привод включена функция безопасного отключения момента STO (SIL 3/PLe). В дополнение к этому привод имеет возможность подключения к различным промышленным протоколам, а также поддерживается подключение по Bluetooth, что позволяет сделать настройку параметров и мониторинг еще проще, используя мобильные устройства.

Главной задачей новой серии ACS480 является уменьшение энергопотребления. Встроенный оптимизатор энергопотребления дает прямой доступ к информации по затраченной электроэнергии, что помогает пользователю отслеживать данные и тем самым обеспечить значительную экономию средств предприятию. Также новая серия приводов поддерживает работу с высокоэнергоэффективными двигателями. Серия ACS480 имеет тот же интерфейс, программное обеспечение и аксессуары, что и другие современные серии приводов компании АВВ. Это максимально упрощает подбор оборудования, монтаж, настройку и эксплуатацию. А там, где нужен больший функционал или более высокие мощности, ACS480 позволяет с легкостью перейти на следующую серию приводов для механизмов общего назначения ACS580.

По материалам PRIVOD NEWS , август 2020