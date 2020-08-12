Там где нет пандемии.

«Алнас» нарастил производство полнокомплектных установок на 35%, электроцентробежных насосов – на 35%, погружных электродвигателей – на 39% относительно первого полугодия предыдущего года. Основные клиенты предприятия – крупнейшие российские нефтедобывающие компании «Роснефть» и «ЛУКОЙЛ», а также ведущие нефтяные компании ближнего и дальнего зарубежья. В первом полугодии 2020 года отмечен рост экспортных отгрузок продукции завода «Алнас» в США, Узбекистан, Казахстан и Беларусь.

– Несмотря на замедление деловой активности в первом полугодии 2020 года, завод «Алнас» продемонстрировал уверенный рост финансово-экономических и производственных показателей. Это результат успешной реализации долгосрочной программы развития предприятия, которая включает повышение операционной эффективности, модернизацию оборудования и внедрение цифровых технологий в производство, а также расширение географии поставок продукции, – прокомментировал генеральный директор ГК «Римера» Станислав Великий.

– Во втором полугодии 2020 года «Алнас» продолжит придерживаться стратегических приоритетов развития, в том числе расширять продуктовую линейку в соответствии с актуальными потребностями клиентов и укреплять позиции на рынках нефтепогружного оборудования стран СНГ и дальнего зарубежья. Сегодня «Алнас» выпускает более 100 модификаций электроцентробежных насосов, 70 модификаций электродвигателей и свыше 3 000 вариантов комплектаций нефтепогружного оборудования.

Группа ЧТПЗ, 11 августа