В июне и июле на ПТПА было выпущено и отгружено 77 единиц шиберных задвижек.

В рамках программы технического перевооружения и реконструкции, которая ведется сейчас на объектах компании, проходят плановые ремонты магистральных трубопроводов, нефтеперекачивающих станций и другого технологического оборудования. Задвижки, выпущенные на ПТПА, будут установлены на трубопроводах по всей России: в Татарстане и Башкирии, Ханты-Мансийском автономном округе и Приморском крае, в Тюменской, Нижегородской, Оренбургской, Ярославской, Иркутской и других областях. Изделия диаметром от 500 мм до 1200 мм и давлением от 1,6 МПа до 8,0 МПа были изготовлены в полном соответствии с корпоративным стандартом ПАО «Транснефть».

Facebook, ПТПА, 7 АВГУСТА