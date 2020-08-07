Рабочая поездка руководителей ОМК на Белэнергомаш

На заводе «Белэнергомаш» с рабочим визитом побывали председатель совета директоров АО «ОМК» Анатолий Седых и председатель правления компании Наталья Еремина. В сопровождении генерального директора ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ» Александра Ващенко руководители ОМК побывали на двух производственных площадка завода, ознакомились с технологическими возможностями предприятия, обсудили опыт внедрения энергомашевцами инструментов бережливого производства. Руководители компании высоко оценили увиденное. Затем состоялось обсуждение текущих и перспективных проектов в формате круглого стола.
ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ» , 04.08.2020