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YouTube заменит СМИ и Facebook? Несмотря на то, что компания LD уже более 18 лет на российском рынке, продолжается работа над узнаваемостью бренда

03 августа, 2020 4

Приглашая на завод ведущих специалистов по монтажу инженерных систем, мы показываем наше производство и рассказываем о продукте. 17 июля к нам в Челябинск приезжал владелец компании Тепло-вода и автор крупнейшего YouTube канала про инженерные системы в загородных домах — Владимир Сухоруков. Владимир посмотрел производство стальных шаровых кранов, дисковых затворов, латунной арматуры LD Pride и фланцев. Это был интересный опыт, мы были рады познакомиться и пообщаться.

 

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