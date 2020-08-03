YouTube заменит СМИ и Facebook? Несмотря на то, что компания LD уже более 18 лет на российском рынке, продолжается работа над узнаваемостью бренда

Приглашая на завод ведущих специалистов по монтажу инженерных систем, мы показываем наше производство и рассказываем о продукте. 17 июля к нам в Челябинск приезжал владелец компании Тепло-вода и автор крупнейшего YouTube канала про инженерные системы в загородных домах — Владимир Сухоруков. Владимир посмотрел производство стальных шаровых кранов, дисковых затворов, латунной арматуры LD Pride и фланцев. Это был интересный опыт, мы были рады познакомиться и пообщаться.

САЙТ ООО ЧСГС, 28 ИЮЛЯ (В СОКРАЩЕНИИ)