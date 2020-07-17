Компания «Кронштадт» поставила партию резинокордных компенсаторов датского производителя LBH INTERNATIONAL для российского подразделения международной компании International Paper.

Перегонка субстрата пульпы по пульпопроводам – один из основных технологических процессов в производстве и осветлении целлюлозы. Производство бумаги состоит из нескольких этапов, необходимо транспортировать целлюлозную суспензию из одного места в другое. Материал чрезвычайно вязкий, тяжелый и абразивный. Составные части пульпопровода, в том числе компенсаторы, должны выдерживать засорение, высокое содержание твердых частиц, быть стойкими к коррозии. Особенностью поставленных компенсаторов стал входящий в состав изделия материал - фтористая резина Viton© (FKM, FPM) или фторкаучук. Фторкаучук отлично себя зарекомендовал в условиях воздействия разнообразных агрессивных жидкостей, обладает отличными механическими и физическими свойствами, содержание в резиновой смеси фтора обеспечивает негорючесть данного материала. Системы, в которых используются изделия из фторкаучука, обладают более высокой стойкостью к воздействию широкого диапазона химических веществ. Безопасность является главным приоритетом компании International Paper, на всех предприятиях международной сети действует программа LIFE, направленная на формирование безопасной рабочей среды. Комплектация российского производства компании International Paper резинокордными компенсаторами из фтористой резины Viton© полностью соответствует критериям технологичного и безопасного производства.

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