КОМПАНИЯ «САНТЕХКОМПЛЕКТ» СОВМЕСТНО С ПАРТНЕРОМ GIACOMINI РАЗЫГРЫВАЮТ ПОЕЗДКУ В ИТАЛИЮ С ПОСЕЩЕНИЕМ ЗАВОДОВ GIACOMINI - ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ШАРОВЫХ КРАНОВ

СРОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ: с 6 июля 2020 г. по 30 сентября 2020 г. включительно.

ДЛЯ КОГО КОНКУРС? Все клиенты ООО «Сантехкомплект» ведущие профессиональную деятельность на территории России.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА*За каждую покупку участник получает баллы, величина которых зависит от категории купленного оборудования:

· запорная арматура — 1 балл;

· арматура для радиаторов — 2 балла;

· труба и фитинги — 3 балла;

· коллекторы и коллекторные сборки — 4 балла;

· система учета тепловой энергии и воды — 5 баллов;

· оборудование для котельных и тепловых пунктов — 6 баллов;

· группы быстрого монтажа — 7 баллов.

* К участию в конкурсе допускаются участники, купившие оборудование GIACOMINI в компании «Сантехкомплект» в период проведения акции.

ПРИЗЫ. По окончании акции мы подведем итоги путем подсчета баллови присуждения призовых мест:

1 место — поездка в Италию (разыгрывается 2 места);

2 место — труборез и фирменный костюм GIACOMINI (разыгрывается 3 шт.);

3 место — Powerbox от СТК (разыгрывается 5 шт.).

И коротко о главном призе. Путешествие в Италию включает:

· перелет в Италию и обратно;

· трансфер до гостиницы;

· проживание + питание (полный пансион);

· посещение заводов GIACOMINI с образовательной частью (первый и второй день пребывания в Италии);

· экскурсионная программа с посещением достопримечательностей Италии (третий и четвертый день пребывания в Италии).

Сайт САНТЕХКОМПЛЕКТ, 10 ИЮЛЯ