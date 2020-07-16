Новое производство крепежа (шпильки и гайки для фланцев) оживит экономику Владимирской области

ООО «Альфа Крепеж» создаст на территории промышленного парка «Струнино» в Александровском районе Владимирской области производство крепёжных изделий - гайки и резьбовой шпильки, сообщила пресс-служба обладминистрации. Общий объём инвестиций в проект составит 440 млн рублей. Производство планируется запустить в 2021 году. При выходе на проектную мощность объём выпуска составит около 8 тыс. тонн в год. «Отмечается, что одной из ключевых задач инвестпроекта в Струнино является импортозамещение в условиях конкуренции с китайскими производителями с постепенным выходом на внешние рынки». Стоимость проекта по выпуску стальной гайки и резьбовой шпильки – около 8 тысяч долларов». Из общего объёма инвестиций 330 млн рублей планируется через выделение займов фонда развития промышленности или через программу Минэкономразвития.

ООО «Альфа Крепеж» зарегистрировано в Солнечногорске Московской области в 2010 году. Компания занимается оптовой торговлей метизными изделиями. Входит в группу компаний «Альфа Арс», которая включает шесть сбытовых компаний в регионах ЦФО по реализации крепежных инструментов и сварочного оборудования, а также логистический центр. Владельцем является Павел Катышев.

Журнал Крепеж, 14 июля