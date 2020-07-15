На ЗАВОДЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ электроприводов АБС ЗЭиМ Автоматизация (Чебоксары) запущен в работу новый автоматизированный комплекс литья под давлением из алюминиевых сплавов

На предприятии «АБС Электро» - ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» запущен в работу автоматизированный комплекс литья под давлением модели MS1100, предназначенный для литья из алюминиевых сплавов отливок с повышенными требованиями к герметичности, отсутствию пор при механической обработке. Новое оборудование включает в себя манипулятор-заливщик, манипулятор-смазчик, манипулятор-съемщик, печь и чиллер. В настоящее время на предприятии реализуется масштабная программа модернизации / технического перевооружения производства, в соответствии с которой в обновление станочного парка уже инвестировано свыше 130 млн. руб. Ранее в целях расширения «узких мест» в производстве был приобретен зубофрезерный станок с ЧПУ компании Gleason-Pfauter Maschinenfabrik GmbH (Швейцария), лентопильный станок производства компании Everising Machine Co. (Тайвань) и токарно-револьверный центр с ЧПУ фирмы Haas Automation Inc. (США). Благодаря высокому уровню технической оснащенности производства ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» удается постоянно наращивать объемы выпускаемой продукции и сокращать сроки её изготовления. Инвестирование в расширение и модернизацию производственного оборудования - ключевое направление в рамках стратегического развития ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация».

Сайт ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация», 10 июля