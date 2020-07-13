Крупный поставщик трубопроводной арматуры из Индии и Европы АО "Энергопромсервис-Инжиниринг" подал иск в Арбитражный суд о взыскании 1 757 269.08 евро

8 июля 2020 года Арбитражный суд города Москвы вынес постановление о принятии искового заявления к производству, подготовке дела № А40-111498/20-141-853 к судебному разбирательству. Судья А.Г. Авагимян, рассмотрев вопрос о принятии к производству искового заявления АО «Энергопромсервис-Инжиниринг» к ПАО «НК «Роснефть» о взыскании 1 757 269,08 евро, установил, что исковое заявление подано с соблюдением требований, предусмотренных статьями 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. АО "Энергопромсервис-Инжиниринг" является агентом по Российской Федерации Callidus Technologies by Honeywell (США) - мирового лидера в области оборудования горения и решения задач, связанных с минимизацией вредных выбросов. Компания поставляет в Россию компрессорные установки на базе поршневых компрессоров Ariel (США). Компания поставляет трубопроводную арматуру Hawa Valves (Индия), энергетическое оборудование Ravi Industries (Индия) и другую промышленную продукцию. АО "Энергопромсервис-Инжиниринг" сотрудничает по поставкам арматуры с Armatury Group (Чехия), двигатели Zeppelin (Германия), теплообменное оборудование Tranter (США), насосы Shin Nippon Machinery (Япония), Sulzer (Швейцария), Vogel Pumpen (США), емкостное оборудование Ravi Industries (Индия), компрессоры Kirloskar Group (Индия) и продукцию других известных компаний.

Лента "Модернизация российского ТЭК», 11 июля (в сокращении)