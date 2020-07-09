Время онлайн. Видеоинструкции по настройке электроприводов и редукторов АУМА доступны на сайте

На официальном сайте www.auma.ru в разделе Сервис и техподдержка – Видеоинструкции размещены видеоролики, показывающие процедуру настройки электроприводов и редукторов АУМА. «Мы всегда стремимся решить задачи клиента в кратчайшие сроки. По возможности делаем это удаленно. Тем более программные средства АУМА с функцией снимка системы с техническими характеристиками привода позволяют легко это реализовать. Размещенные на сайте видеоинструкции облегчат работу эксплуатирующих служб при вводе оборудования в эксплуатацию», - комментирует Денис Владимирович Сысоев, заместитель технического директора ООО «ПРИВОДЫ АУМА»

Сайт ПРИВОДЫ АУМА, 2 июля