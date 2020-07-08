16 ИЮЛЯ (ЧЕТВЕРГ) В 11.00 МСК СОСТОИТСЯ ВЕБИНАР «РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ»

16 июля в 11:00 по МСК приглашаем Вас на вебинар «Регулирующая арматура прямого действия». На вебинаре рассмотрим общие принципы подбора регулирующей арматуры, расскажем о регуляторах давления прямого действия под маркой АДЛ, подробно изложим все особенности воздухоотводчиков, пилотных и поплавковых клапанов.

Вебинар проведет Елена Катасонова — инженер департамента промышленного оборудования.

Участие в вебинаре может быть полезным для наших партнёров, работников строительных компаний, проектировщиков, представителей ЖКХ и ФКР, а также всех, кто интересуется данной темой.

САЙТ АДЛ, 7 ИЮЛЯ