Многооборотные электроприводы Rotork на солнечных батареях установлены для регулирования уровня сброса дождевой воды вдоль нового шоссе только что открытого для движения в Польше

Приводы серии CK, работающие на солнечных батареях, приводят в действие управляющие ножевые задвижки, регулирующие опорожнение резервуаров для хранения дождевой воды вдоль дороги в центральном польском городе Калиш. Это первый раз, когда приводы серии СК используются вместе с фотоэлектрическими элементами в Польше. Было разработано несколько резервуаров для сбора дождевой воды с новой дороги. Сток с дороги накапливается во время ливня и оттока с других поверхностей, тогда как сброс из резервуаров, который регулируется благодаря новому решению СК, основанному на использовании солнечной энергии, начинается, когда этот поток прекращается. Это позволяет оттокам с различных поверхностей проходить в нужное время, поэтому приводы открывают шиберно-ножевые задвижки с интервалом не менее 30 минут в соответствии с графиком.

Приводы серии CK имеют степень защиты от проникновения влаги IP68 (погружной на срок до 96 часов на глубине 8 метров), в то время как обеспечивается стандартная двойная герметизация. Привод может нормально функционировать в диапазоне температур от -30 °C до +70 °C (от -22 °F до +158 °F) с возможностью выбора низких температур от -50 °C до +60 °C (от -40 °F до +140 °F) с заменой смазки и подшипников. Приводы данной серии полностью соответствуют международным стандартам дизайна и приводов EN 15714-2, EN ISO 5210 и MSS SP 102.

Сайт Rotork, 29 июля