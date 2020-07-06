ГАКС-АРМСЕРИС (Пенза): обучение сотрудников предпенсионного и пенсионного возраста в рамках федерального проекта «Старшее поколение»

В НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС» работает 145 человек. Среди них есть работники предпенсионного и пенсионного возраста. В этом году в рамках федерального проекта «Старшее поколение» для этой категории сотрудников было организовано профессиональное обучение. За счет средств федерального бюджета несколько человек освоили программу по должности «27534 Чертежник-конструктор» с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Инженерный дизайн CAD» в Пензенском государственном технологическом университете. Все сотрудники успешно сдали экзамены и получили квалификационные Свидетельства.

Сайт НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС», июнь 2020