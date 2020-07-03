9 ИЮЛЯ В 11.00 МСК СОСТОИТСЯ ВЕБИНАР АДЛ «РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА НЕПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ»

09 июля в 11:00 по МСК приглашаем Вас на вебинар «Регулирующая арматура непрямого действия». Регистрация открыта по ссылке. На вебинаре мы рассмотрим регулирующие клапаны, поставляемые компанией АДЛ, разберемся в отличиях двухходовых и трехходовых седельных клапанов, подробно расскажем о пневмо- и электроприводах линейного типа, а также о редукционно-охладительных установках. Вебинар проведет Владимир Гришин — заместитель начальника отдела регулирующей арматуры.

Участие в вебинаре может быть полезным для партнёров нашей компании, работников строительных компаний, проектировщиков, представителей ЖКХ и ФКР, а также всех, кто интересуется нашей темой.

Сайт АДЛ, 30 июня