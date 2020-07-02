Ижевский завод Группы компаний «Римера» (входит в Группу ЧТПЗ) подтвердил сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта ISO 9001:2015 и стандартам Американского института нефти API Spec Q1

Аудиторы проанализировали бизнес-процессы «Ижнефтемаша», а также проинспектировали производственные цеха, Технический центр и остальные подразделения, обеспечивающие самые современные стандарты проектирования, изготовления и сервисного обслуживания продукции предприятия. По итогам проверки «Ижнефтемаш» еще на три года продлил действие сертификатов соответствия системы менеджмента качества ISO 9001:2015 и Американского института нефти API Spec Q1, API Spec 11АХ и API 11Е. Кроме того, предприятие получило право продолжать использовать монограммы API на глубинных штанговых насосах (ШГН) и станках-качалках собственного производства. Для удовлетворения самых жестких требований клиентов «Ижнефтемаш» обеспечивает высокое качество продукции, соответствующее международному уровню. ШГН и станки-качалки на протяжении последних лет выступают драйверами роста экспортных поставок завода «Ижнефтемаш», и положительный результат аудита будет способствовать дальнейшему расширению присутствия предприятия на зарубежном рынке, — отметил генеральный директор ГК «Римера» Станислав Великий. «Ижнефтемаш» впервые сертифицировал систему менеджмента качества по стандартам ISO в 1999 году, по стандартам Американского нефтяного института API Spec 11АХ в 1996 году, а API Spec Q1 — в 2002 году. В 2017 году завод одним из первых в отрасли получил сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 9001:2015.

Нефтесервисный дивизион Группы ЧТПЗ, 29 июня.