ГПМТ: новые трубопроводы для обустройства нефтяных месторождений и прокладки трубопроводов при транспортировке нефти, нефтепродуктов, нефтегазовых смесей и воды с агрессивными примесями

Гибкие полимерно-металлических трубы обладают целым рядом технико-технологических преимуществ по сравнению с металлическими. Во-первых, ГПМТ отличаются высокой химической стойкостью к нефтепромысловым средам. Во-вторых, они характеризуются высокой механической прочностью к нагрузкам. В-третьих, срок их службы превышает 20 лет. Также они обладают низкой аварийностью и существенно меньшей стоимостью монтажа 1 км трубопровода. Выпускаемые гибкие трубы «Поликорд» представляют собой многослойную систему, включающую слои из полимерной камеры, высокопрочной стальной ленты, полипропиленовых нитей и ленты ПВХ. Трубы построены с дублированием функциональных свойств. Это делает их устойчивыми к перепаду температур, динамике потока транспортируемой жидкости, подвижкам грунтов, транспортным и монтажным нагрузкам и даже к механическим повреждениям. Более того, подобные трубы ремонтопригодны в полевых условиях. Операции по устранению неполадок можно производить в широком диапазоне температур окружающего воздуха.

Благодаря всем вышеперечисленным свойствам гибкие трубы «Поликорд» обеспечивают потребителю сохранение экологии окружающей среды, сокращение объемов строительно-монтажных работ до 50%, снижение гидравлических сопротивлений до 15-20%, увеличение срока службы внутрипромысловых трубопроводов до 25 лет, сокращение числа порывов в десятки раз и т. д. Эти преимущества позволяют производителям расширять направления развития ГПМТ. Примечательно, что оной из главных сфер становится разработка и внедрение полимерных труб для обустройства морских и шельфовых месторождений.

Источник : Neftegaz.RU, 11 июня