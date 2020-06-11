Новинка Проконсима: инженерная сантехника, которая полностью адаптирована к специфике работы в Российских условиях, нормам и стандартам РФ

Компания-производитель сертифицирована в международных системах качества, а производственный процесс отвечает самым строгим мировым стандартам. При этом вся продукция бренда полностью адаптирована к специфике работы в Российских условиях, нормам и стандартам РФ и Таможенного Союза. Изделия MVI подходят для использования монтажными и эксплуатирующими организациями. Гарантия от производителя на товар - до 10 лет (в зависимости от товарной группы). В ассортименте представлены латунные краны, обратные клапаны, коллекторы, фильтры и фитинги.

ПРОКОНСИМ, 8 июня