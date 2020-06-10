В ЧЕТВЕРГ 11 ИЮНЯ СОСТОИТСЯ ВЕБИНАР «ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ (направление шаровых кранов Бивал)

11 июня в 11:00 приглашаем Вас принять участие в вебинаре компании АДЛ «Оборудование для газораспределительных систем». На вебинаре сделаем подробный обзор линеек запорной арматуры для газораспределительных систем: шаровых кранов «Бивал», дисковых поворотных затворов «Гранвэл», электроизолирующих соединений ВЭИ. Расскажем о подземной установке кранов «Бивал» с удлиненным штоком, об электроизолирующих соединениях ВЭИ, как элементе защиты трубопровода. Покажем референсы нестандартных решений для ГРС и ГРП большой мощности. Ответим на все интересующие Вас вопросы. Вебинар проведет Ангелина Петрова — руководитель направления шаровых кранов Бивал

Сайт компании АДЛ, 5 июня