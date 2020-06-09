Российские пневмоприводы для судовой донно-бортовой арматуры в составе комплекса "Эквилибриум"

ГК «МСС» имеет комплексное решение, в рамках которого из-за рубежа будет поставляться только судовая арматура, а приводы и система управления станут полностью российскими. Дистанционно управляемая арматура расширяет возможности судна по управлению креном и дифферентом, при этом основные проблемы – например, способы резервного закрытия – уже решены. На современных ледоколах для этого применяется традиционный пневмопривод. ГК «МСС» – один из ведущих поставщиков судового оборудования в России. Организовано взаимодействие отдела «МСС» с крупнейшими конструкторскими бюро и научно-исследовательскими институтами Санкт-Петербурга. В 2014 году заработала собственная производственная линия. Было запущено производство судовой арматуры, насосов и оборудования водоподготовки. Сейчас предприятие занимается разработкой и поставкой судового оборудования по всей России и за рубежом.

Источник: Морсудснаб (ГК ГСС), Facebook, 5 июня