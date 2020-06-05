Новинка НПФ РАСКО: реле перепада давлений и двухпозиционного регулирования жидких и газообразных сред ДЕМ-202Р

Представляем Вашему вниманию новый прибор от ООО «НПФ «РАСКО» ‒ реле перепада давлений ДЕМ-202Р.

Реле перепада давлений ДЕМ-202Р предназначены для сигнализации и двухпозиционного регулирования перепада давлений жидких и газообразных сред путем размыкания или замыкания электрических контактов, в том числе – в системах управления циркуляционными насосами систем теплоснабжения и кондиционирования. Приборы могут применяться в системах отопления, горячего водоснабжения, вентиляции и кондиционирования для контроля перепада давлений (расхода) в теплообменниках, в циркуляционных насосных и вентиляторных установках, а также в других отраслях промышленности. Реле перепада давлений ДЕМ-202Р выпускаются в двух вариантах исполнения: одноканальный и двухканальный (два независимых канала в одном корпусе с возможностью индивидуальной настройки каждого канала).

Конструктивные особенности реле перепада давлений ДЕМ 202Р:

· исключительно низкие значения уставки (от 5 кПа) и зоны возврата (от 3 кПа), что позволяет применять приборы ДЕМ-202Р для контроля работы насосных и вентиляторных установок с частотным регулированием;

· наличие двухканального варианта исполнения (два прибора в одном);

· широкий выбор значений и сочетаний уставок для двухканального исполнения;

· высокая надежность;

· простота монтажа и обслуживания.

Диапазоны настройки установок и зон возврата:

Наименование Диапазон настройки уставки, кПа (м)* Зона возврата (гистерезис), кПа (м)* ДЕМ-202Р-015 5…15 (0,5…1,5) 3 (0,3) ДЕМ-202Р-030 5…30 (0,5…3) 3 (0,3) ДЕМ-202Р-100 6…100 (0,6…10) 5 (0,5) ДЕМ-202Р-200 10…200 (1…20) 10 (1) ДЕМ-202Р-300 20…300 (2…30) 15 (1,5) ДЕМ-202Р-400 30…400 (3…40) 20 (2)

* Данное соотношение указано для напора в метрах водяного столба.

Повторяемость установки ±1% от верхнего значения диапазона. Зона возврата (гистерезис) в приборах ДЕМ-202Р направлена в сторону повышения разности давлений относительно уставки.

Письмо в ТПА 4 июня