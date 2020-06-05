Новинка НПФ РАСКО: реле перепада давлений и двухпозиционного регулирования жидких и газообразных сред ДЕМ-202Р

Представляем Вашему вниманию новый прибор от ООО «НПФ «РАСКО» ‒ реле перепада давлений ДЕМ-202Р.
Реле перепада давлений ДЕМ-202Р предназначены для сигнализации и двухпозиционного регулирования перепада давлений жидких и газообразных сред путем размыкания или замыкания электрических контактов, в том числе – в системах управления циркуляционными насосами систем теплоснабжения и кондиционирования. Приборы могут применяться в системах отопления, горячего водоснабжения, вентиляции и кондиционирования для контроля перепада давлений (расхода) в теплообменниках, в циркуляционных насосных и вентиляторных установках, а также в других отраслях промышленности. Реле перепада давлений ДЕМ-202Р выпускаются в двух вариантах исполнения: одноканальный и двухканальный (два независимых канала в одном корпусе с возможностью индивидуальной настройки каждого канала).
Конструктивные особенности реле перепада давлений ДЕМ 202Р:
· исключительно низкие значения уставки (от 5 кПа) и зоны возврата (от 3 кПа), что позволяет применять приборы ДЕМ-202Р для контроля работы насосных и вентиляторных установок с частотным регулированием;
· наличие двухканального варианта исполнения (два прибора в одном);
· широкий выбор значений и сочетаний уставок для двухканального исполнения;
· высокая надежность;
· простота монтажа и обслуживания.
Диапазоны настройки установок и зон возврата:
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Наименование
Диапазон настройки уставки, кПа (м)*
Зона возврата (гистерезис), кПа (м)*
ДЕМ-202Р-015
5…15 (0,5…1,5)
3 (0,3)
ДЕМ-202Р-030
5…30 (0,5…3)
3 (0,3)
ДЕМ-202Р-100
6…100 (0,6…10)
5 (0,5)
ДЕМ-202Р-200
10…200 (1…20)
10 (1)
ДЕМ-202Р-300
20…300 (2…30)
15 (1,5)
ДЕМ-202Р-400
30…400 (3…40)
20 (2)
* Данное соотношение указано для напора в метрах водяного столба.
Повторяемость установки ±1% от верхнего значения диапазона. Зона возврата (гистерезис) в приборах ДЕМ-202Р направлена в сторону повышения разности давлений относительно уставки.
Письмо в ТПА 4 июня