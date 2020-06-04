Специалисты «Русского Регистра» провели аудит в формате видеоконференции производственных мощностей Машиностроительной Корпорации «Сплав»

Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» — один из ведущих российских сертификационных и экспертных органов. Цель аудита — получение «Сплавом» сертификата «Росатомрегистра», подтверждающего соответствие предприятия-производителя стандартам «Росатома», которые Госкорпорация предъявляет к поставщикам продукции для обеспечения безопасности объектов

атомной энергетики. В условиях ограничений, вызванных коронавирусом, аудит прошел в формате видеоконференции. Для МК «Сплав» — это уже второй опыт прохождения проверки в удалённом формате.

Александр Касрадзе, директор по качеству МК «Сплав»:

— В ходе аудита специалисты «Русского Регистра» проверили всю производственную цепочку, от входного контроля материалов до сборки готового изделия. На предприятии действует абсолютно открытая и прозрачная схема учета и контроля качества, по итогам проверки к нам не возникло вопросов по поводу предоставления каких-либо дополнительных подтверждающих документов. Проверяющая сторона отметила наш парк оборудования, хорошо налаженные бизнес-процессы и положительные результаты внедряемой на предприятии системы 5С.

Всего аудит «Русского Регистра» пройдет в три этапа. Первый – аудит производства – на «Сплаве» уже прошел успешно. Теперь специалисты приступили к проверке конструкторской, технологической документации и документов системы менеджмента качества. Второй этап продлится до конца июля. По итогам предприятию будет выдан сертификат «Росатомрегистра», наличие которого свидетельствует о высоком качестве продукции и соответствии ее требованиям современной атомной отрасли

Сайт МК Сплав. 2 июня