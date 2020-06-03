Новгородская инжиниринговая Компания «Пауэрз» выполнила заказ на изготовление промышленного клапана для системы дымоудаления для Новгородского металлургического завода.

На предприятии осуществляется плановый ремонт системы дымоудаления, в связи с чем возникла необходимость в заказе данного оборудования. Специалисты «Пауэрз» спроектировали и изготовили Клапан ПГВУ с проходным сечением ДУ-1300 для установки в системе отвода уходящих газов, комплектно с электроприводом, ответными фланцами, метизами, прокладочным материалом, температура рабочей среды до 300 °C, герметичность - 98%.

Качество клапанов высоко оценивается специалистами Новгородского металлургического завода, которые ранее неоднократно посещали производственную площадку «Пауэрз» для контроля изготовления оборудования и его приемки. Данная поставка уже третья для НМЗ, впереди ожидается реализация еще одного проекта.

Компания «Пауэрз», 2 июня