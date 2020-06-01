Порядок отгрузки продукции НПФ РАСКО «самовывозом» с 1.06.2020 г. в Москве (Митино)

С 01.06.2020 г. ООО «НПФ «РАСКО» возобновляет ежедневные отгрузки продукции «самовывозом» со склада

нашей компании. Забрать продукцию «самовывозом» со склада ООО «НПФ «РАСКО» (г. Москва, МИТИНО, ул. Барышиха, дом 57Б) можно в любой день ПРИ УСЛОВИИ заблаговременного (не позже, чем за один рабочий день (до 14:00) до приезда Вашего экспедитора) предоставления на электронный адрес нашей компании (info@packo.ru или 9701683@list.ru) доверенности на получение продукции. Получение отгрузочных документов через офис компании НПФ «РАСКО» НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ!

НПФ РАСКО, 28 мая