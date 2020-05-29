ПАО «Аскольд», адрес: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5 уведомляет о проведении 26 июня 2020 года годового общего собрания акционеров. Форма проведения – заочное голосование.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования – 26 июня 2020 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 692337, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5, ПАО «Аскольд».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, – 1 июня 2020 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчёта ПАО «Аскольд».

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках, распределение прибыли ПАО «Аскольд» по результатам 2019 года.

3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов.

4. Утверждение аудитора Общества на 2020-2021 годы.

5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Аскольд».

6. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Аскольд».

7. Принятие Устава ПАО «Аскольд» в новой редакции.

В течение 20 дней до даты проведения собрания, начиная с 5 июня 2020г., вы можете ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, по адресу: г. Арсеньев ул. Заводская 5, юридическая служба ПАО «Аскольд», с 14 до 17 час., телефон для справок: 8 (42361) 48564. Акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить в установленном порядке бюллетени и направить их по почте по следующему адресу: 692337, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5, ПАО «Аскольд». Правом голоса на общем собрании акционеров по всем вопросам дня обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций ПАО «Аскольд».

Совет директоров ПАО «Аскольд».

Сайт ПАО Аскольд, 22 мая