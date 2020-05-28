В рамках планового останова Московских ТЭЦ инженеры АУМА проверили 50 единиц электроприводов АУМА на автоматизированной арматуре ТЭЦ-20 г. Москвы

Специалистами была произведена комплексная диагностика оборудования, установленного на ответственных позициях станции. Инженеры также выполнили тех. обслуживание электроприводов, проработавших на станции порядка 10 лет – заменили сальниковые уплотнения, произвели настройку этих приводов. «Сервисные работы на ТЭЦ-20 были выполнены по плану с соблюдением всех сроков. Рад тому, что мы вносим свой вклад в бесперебойную работу жизнеобеспечивающих предприятий города Москвы», - комментирует Александр Соловьев, руководитель сервисного отдела ООО «ПРИВОДЫ АУМА».

Сайт ООО Приводы АУМА, 27 мая