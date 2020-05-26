Международные специализированные выставки «Литмаш.Россия’2020» и «Металлургия.Россия’2020», проведение которых планировалось 9-11 июня, не смогут пройти в текущем году в павильонах ЦВК «Экспоцентр» в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

В настоящее время металлургия и смежные с ней отрасли во всем мире оказались в непростой ситуации, связанной с пандемией коронавируса. В условиях сокращения спроса во всех отраслях промышленности, а также приостановки производств, компании вынуждены пересматривать свои производственные планы и прогнозы потребления по различным сегментам, инвестиционные программы. Возможности поддержки и восстановления деловой активности рассматриваются бизнесом с учетом мер стимулирования спроса и оптимизации затрат. «Мессе Дюссельдорф» и «Металл-Экспо», понимая как важна для нас всех возможность обсудить ситуацию в отрасли, установить новые контакты и увеличить объемы реализации продукции, готовит проведение онлайн мероприятия в даты проведения выставки. Мероприятия проекта «Литмаш’2020»«Металлургия’2020»в онлайн-формате пройдут на платформе официального сайта выставки www.metallurgy-russia.ruс 9 по 11 июня 2020 года.

Помимо деловой онлайн-программы для участников будут представлены возможности для презентации своей продукции и технологий широкой интернет-аудитории выставок «Литмаш’2020» и«Металлургия’2020». На сайте выставки будут созданы персональные страницы, где компании-участники смогут разместить информацию о себе, презентации, рекламные буклеты и прайс-листы, а также ссылки на информационные страницы своих сайтов.

Кроме того, на персональной странице можно будет разместить видеоматериалы, демонстрирующие оборудование, реализованные проекты или текущие работы на объекте. Лучшие ролики будут транслироваться на главной странице сайта с возможностью перехода на персональную страницу компании-участника. «Мессе Дюссельдорф» и «Металл-Экспо» с учетом своего многолетнего опыта и значительной клиентской базы запустила кампанию по привлечению участников проекта. Широкое освещение всех мероприятий и проекта в целом будет обеспечивать специализированный журнал «Металлоснабжение и сбыт» и другие информационные партнеры выставки. В рамках интернет - проекта запланировано проведение ряда онлайн-конференций и круглых столов, в которых смогут участвовать все посетители сайта, используя систему сквозной регистрации. По желанию участников в программу могут быть включены их вебинары для клиентов и другие онлайн-мероприятия, что позволит компаниям расширить охват целевой аудитории. Подробная информация о мероприятиях, времени их проведения и составе спикеров будет размещена в разделе «План мероприятий» на сайте www.metallurgy-russia.ru.

«Металл-Экспо», 20 мая