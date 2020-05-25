Как выживают химики? В Перми «Сибур» сократил персоналу зарплату, чтобы спасти бизнес

Компания «Сибур-Химпром» в Перми перевела часть сотрудников на 4-дневную рабочую неделю. В компании пояснили URA.RU, что решение принято для сохранения финансовой устойчивости. При этом у тех, кто перешел

на сокращенную рабочую неделю, сократилась зарплата. «Для сохранения финансовой устойчивости предприятия принято решение реализовать комплекс мероприятий, включая переход на четырехдневную рабочую неделю административно-управленческого персонала на предприятии. Зарплата сотрудников исходя из нового графика работы снизилась», — отметили в пресс-службе, уточнив, что «это временное решение». Сокращенная рабочая неделя введена на предприятии с середины апреля. Сколько сотрудников переведено на 4-дневку, в «Сибуре» не уточнили. При этом там отметили, что в связи с новым графиком работы зарплата персонала сократилась.

НАНС, 21 мая