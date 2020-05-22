28 МАЯ В ЧЕТВЕРГ СОСТОИТСЯ ВЕБИНАР АДЛ «ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ ПРЕГРАН И КОТЛОВАЯ АВТОМАТИКА»

28 мая в 14:00 приглашаем Вас посетить вебинар на тему: «Предохранительные клапаны Прегран и котловая автоматика». Для просмотра вебинара необходима предварительная регистрация. Программа вебинара:
· Предохранительные клапаны: разновидности и принцип работы.
· Методика подбора и расчет предохранительного клапана.
· Предохранительные клапаны, производимые компанией АДЛ.
· Котловая автоматика. Оборудование компании АДЛ для обвязки парового котла.
Вебинар будет полезен для работников строительных организаций, а также всем, кто интересуется данной темой. Лектор — Турков Андрей, старший инженер Департамента промышленного оборудования
Сайт АДЛ, 21 мая