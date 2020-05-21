АО ИркутскНИИхиммаш получил индивидуальные шифры клейма для выполнения работ по освидетельствованию и клеймению баллонов вместимостью до 100 л с давлением до 39,2 МПа. Рабочая среда – воздух, азот

АО «ИркутскНИИхиммаш» получено право в рамках действующей испытательной лаборатории на выполнение технического освидетельствования баллонов, изготовленных по действующим нормативным документам РФ, вместимостью до 100 л с давлением до 39,2 МПа. Рабочая среда – воздух, азот. Работы регламентируются требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование работающее под давлением».

Енисейским управлением РТН установлены индивидуальные шифры клейма для выполнения работ по освидетельствованию и клеймению баллонов – Э66, Х (браковочное).

Сайт АО ИркутскНИИхиммаш, 21 мая