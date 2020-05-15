20 мая открытие нового магазина "Чистый берег - центр Сантехника". Чистый берег - крупнейший поставщик трубопроводной арматуры, труб, электротехнической продукции и сантехнического оборудования в Республике Беларусь.

20-го мая приглашаем Вас посетить новый магазин «Чистый берег-центр Сантехника» в городе Пинск по адресу Крупской, 14. График работы: Пн - Вс 8:00 - 20:00. За долгие годы успешной работы, благодаря оптимальным срокам поставки, широкому ассортименту и высокому качеству предлагаемой продукции, компания зарекомендовала себя как надёжный партнёр и эксперт в области комплексных поставок инженерных систем для строящихся объектов различного назначения. Более 30 000 наименований сантехнической продукции, оборудования для комплектации инженерных систем. Основные товарные направления:

· Стальные и латунные шаровые краны, задвижки, фильтры, обратные и предохранительные клапаны;

· Трубы стальные, трубы стальные оцинкованные, отводы переходы, заглушки, тройники;

· Трубы чугунные раструбные, безраструбные (SML) для водоснабжения и канализации;

· Трубы из полимерных материалов (трубы ПВХ (наруж. канал.), трубы ПП (внутр. канал.), трубы ПЭ, трубы напорные раструбные НПВХ (водопровод));

· Трубопроводы для внутренних систем отопления и водоснабжения (трубы полимерные, металлополимерные PEX/AL/PEX, PEX, PERT, PERT/AL/PERT, полипропиленовые PPRC, стальные оцинкованные STEEL, медные, из нержавеющей стали INOX, фитинги к трубам);

· Насосное оборудование (сетевые, глубинные, канализационные, установки повышения давления);

· Котельное оборудование, водонагреватели и расширительные баки;

· Приборы учёта и контроля (счётчики воды, манометры, термометры, указатели уровня и др.);

· Радиаторы чугунные, стальные, алюминиевые, напольные и внутрипольные конвекторы, термостатическая арматура, титановые теплообменники

Сайт ЧБ, 13 мая