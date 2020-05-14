Московские организации - субъекты малого и среднего предпринимательства - могут компенсировать до 50% затрат, связанных с участием в выставке PCVExpo -2020

Возмещению подлежат затраты на оплату регистрационного взноса, аренду выставочной площади, застройку и оборудование стенда в рамках участия в конгрессно-выставочных мероприятиях, проходивших в период с 1 января 2019 г. до момента подачи заявки. Заявку на предоставление субсидии необходимо направить в Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы до 1 июня 2020 года. За дополнительной информацией также можно обратиться на Единую линию поддержки по субсидиям +7(499) 961 01 20 (пн-пт с 9:00 до 18:00). В других субъектах Российской Федерации так же действуют региональные программы субсидирования, связанные с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях. Для получения информации о возмещении затрат на участие в выставке PCVExpo компаниям из других субъектов следует обратиться в региональные институты поддержки бизнеса.

Сайт PCVExpo, апрель 2020