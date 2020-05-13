Сегодня в 12 часов состоится прямой эфир на тему оценки рисков при невыполнении поставщиками своих обязательств в ТЭК

Ключевой докладчик: Тихомиров Павел Анатольевич, начальник управления корпоративных реформ и закупок Аналитического центра при Правительстве РФ
-новый участник закупок: как оценить риски вступления с ним в договорные отношения?
- специализированные отраслевые поставщики и кросс-отраслевые: с кем выгоднее иметь дело?
- взаимное признание результатов оценки поставщика: возможно ли это?
- создание защищенной межотраслевой базы данных о поставщиках: варианты реализации.
Трансляция пройдет на канале ТЭК-ТВ по ссылке https://youtu.be/5CMAXnyODrY
Вопросы для докладчика можно задать до эфира на почту info@tek-tv.ru. А также во время прямого эфира в чате YouTube
КАНАЛ ТЭК-ТВ, 13 МАЯ