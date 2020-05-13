АО «Транснефть – Дружба» заменило запорную арматуру на ЛПДС в Воронежской области

АО «Транснефть – Дружба» выполнило замену запорной арматуры на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Воронеж» Мичуринского районного управления. Работы проводились круглосуточно в течение 40 часов без остановки транспортировки нефтепродуктов. Специалисты предприятия заменили две станционные задвижки диаметром 150 мм. Также заменена запорная арматура диаметром 500 мм на технологическом трубопроводе ЛПДС. Плановые работы выполнены в рамках реализации программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта АО «Транснефть – Дружба». Цель – обеспечение безопасной эксплуатации объектов трубопроводного транспорта.
Источник:Транснефть - Дружба, 12 мая