ООО «Арматурный Завод» (Башкортостан) отмечает первый юбилей 10 лет

В этом году ООО «Арматурный Завод» отмечает свой юбилей, 10 лет. И одной из первых продукций, которая была освоена на нашем предприятии, стали предохранительные пружинные клапаны (КПП). За прошедшее время, номенклатура выпускаемых предохранительных клапанов значительно увеличилась, и сейчас мы готовы с уверенностью говорим о том, что готовы изготавливать поставлять предохранительные клапаны под самые различные и сложные задачи, которые ставят перед нами заказчики.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

ДАННЫЕ МЦ ТПА, 7 МАЯ