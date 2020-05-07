РЕЖИМ РАБОТЫ КОМПАНИИ «НТА-ПРОМ» В МАЕ. Компания продолжает работать в условиях продления нерабочих дней до 12 мая 2020 г.

До конца этого периода все офисные сотрудники работают дистанционно, склад – в обычном режиме. Как мы сообщали ранее, рабочие процессы в компании адаптированы для продолжения операционной деятельности в текущих условиях:

· обработка заявок и заказов, а также техническая поддержка по продукции производятся в стандартном порядке;

· отгрузки продолжаются по графику;

· услуга самовывоза временно недоступна и заменена на стандартную доставку до грузополучателя. Свяжитесь со специалистами отдела логистики ООО «НТА-Пром» по электронной почте logistics@nta-prom.ru, если:

· Вы оформили заказ на условиях самовывоза для согласования новых условий и даты доставки;

· изменилась дата возможного приема груза по причине нерабочих дней. Тогда мы перенесем доставку на другую дату.

Напоминаем, что мы открыты к диалогу и на связи с Вами с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 (по московскому времени) по телефону +7(495) 363-63-00 или по почте zakaz@nta-prom.ru.

Сайт НТА-Пром, 1 ма