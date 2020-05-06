Гусевский арматурный завод Гусар предупреждает: Внимание, мошенники!

Уважаемые клиенты! Просим вас обратить пристальное внимание на тот факт, что от имени аффилированной с ООО «Гусар» компании ООО «Премьер» рассылаются мошеннические коммерческие предложения о поставке медицинского оборудования в рамках борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции. При этом счета на поставку выставляются якобы от имени компании ООО «Премьер». Однако на самом деле реквизиты, печать и подпись генерального директора компании Д. А. Березкина в этих документах являются поддельными. ООО «Премьер» не имеет никакого отношения к поставкам медицинского оборудования. Убедительно просим вас быть бдительными и не перечислять деньги на счета мошенников. Образцы документов и подписей даны на сайте завода.

Сайт ООО Гусар, 30 апреля