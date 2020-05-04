Режим работы компании ЛУНДА в майские праздники

Уважаемые клиенты, в период майских праздников 2020 г. наша компания работает по следующему графику:

§ С 1 по 11 мая в режиме 24/7 осуществляется доставка оборудования в медицинские учреждения и другие объекты государственной важности;

§ 04.05.2020 г. (понедельник) – филиал «ЛУНДА Владимир - Тандем» работает в обычном режиме. Доставка возможна по предварительному согласованию;

§ 05.05.2020 г. (вторник) – филиал «ЛУНДА Владимир - Тандем» работает в обычном режиме. Доставка возможна по предварительному согласованию;

§ 06.05.2020 г. (среда) – все филиалы компании работают в обычном режиме. Осуществляется доставка и получение товаров, а также «Экспресс-доставка»;

§ 07.05.2020 г. (четверг) – все филиалы компании работают в обычном режиме. Осуществляется доставка и получение товаров, а также «Экспресс-доставка»;

§ 08.05.2020 г. (пятница) – все филиалы компании работают в обычном режиме. Осуществляется доставка и получение товаров, а также «Экспресс-доставка»;

§ 09.05.2020 г. (суббота) – филиал «ЛУНДА Владимир - Тандем» работает в обычном режиме. Доставка возможна по предварительному согласованию;

§ 10.05.2020 г. (воскресенье) – филиал «ЛУНДА Владимир - Тандем» работает в обычном режиме. Доставка возможна по предварительному согласованию;

§ 11.05.2020 г. (понедельник) – филиал «ЛУНДА Владимир - Тандем» работает в обычном режиме. Доставка возможна по предварительному согласованию;

§ с 12.05.2020 г. (вторник) – все филиалы компании работают в обычном режиме. Осуществляется доставка и получение товаров, а также «Экспресс-доставка».

Сайт ЛУНДА, 30 апреля